Législatives en Éthiopie : le dépouillement des votes se poursuit

En Éthiopie, le dépouillement des votes se poursuit, dans plusieurs régions du pays, deux jours après les élections législatives.

Le dépouillement des votes se poursuivait mardi dans plusieurs régions d’Éthiopie, au lendemain d’un scrutin marqué par l’insécurité mais dont l’issue devrait, selon les prévisions, voir le Parti de la prospérité au pouvoir remporter la majorité des sièges législatifs.

"Le dépouillement n’est pas encore terminé dans les régions de Sidama, Gambella, Amhara et Somalie, et se poursuit en grande partie à Addis-Abeba", a déclaré Melatework Hailu, présidente de la Commission électorale nationale, lors d’un point sur le scrutin.

"Ce retard est principalement dû aux longues files d’attente observées lundi, malgré la prolongation du scrutin jusqu’à minuit. Le dépouillement est toujours en cours."

Une forte présence militaire a été observée dans la capitale, Addis-Abeba, alors que les observateurs appelaient à un scrutin pacifique dans ce pays, deuxième plus peuplé d’Afrique et siège de l’Union africaine.

Mme Hailu avait indiqué que des incidents avaient été signalés dans des bureaux de vote de deux régions instables, Oromia et Amhara.

Le scrutin a repris dans certains d’entre eux, mais pas dans 143 autres, et on ne savait pas clairement si les électeurs auraient une autre occasion de voter.

"Il n’y a rien de nouveau pour l’instant concernant les bureaux de vote qui n’ont pas ouvert et où le scrutin n’a pas encore eu lieu pour des raisons de sécurité. La situation reste inchangée", a-t-elle déclaré lors de son point presse.

Le scrutin s’est déroulé normalement dans 50 000 autres bureaux de vote, les Éthiopiens élisant plus de 500 membres de la Chambre des représentants, qui voteront pour désigner le Premier ministre.

Plus de 50 millions de personnes, sur une population estimée à 130 millions d’Éthiopiens, sont inscrites sur les listes électorales.

Les électeurs élisent également les membres des conseils locaux.

Mais la région du Tigré ne participait une nouvelle fois pas à l’élection, ce qui la prive d’une voix au Parlement et la marginalise davantage après des années de tensions avec le gouvernement fédéral, y compris des conflits armés.

La région n’a plus de représentation au niveau fédéral depuis six ans.