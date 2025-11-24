Cameroun : Issa Tchiroma réfugié en Gambie après l’élection contestée

La Gambie a annoncé qu'elle accueille temporairement Issa Tchiroma Bakary, leader de l’opposition camerounaise. Il est arrivé le 7 novembre, après l’élection contestée au Cameroun. La victoire de Paul Biya, en poste depuis 1982, a déclenché des manifestations meurtrières.

Selon un communiqué gambien, Tchiroma a été accueilli pour des raisons humanitaires et pour garantir sa sécurité. La Gambie collabore avec des partenaires régionaux, comme le Nigeria, pour soutenir une solution pacifique aux tensions post-électorales.

Alice Nkom, la porte-parole de Tchiroma, a confirmé sa présence en Gambie dans un communiqué. L’opposition camerounaise conteste les résultats du scrutin du 12 octobre. Elle affirme avoir gagné et demande aux citoyens de rejeter la victoire de Biya.

Le gouvernement camerounais annonce des poursuites contre Tchiroma pour ses appels à l’insurrection. Après l’annonce des résultats, des violences ont éclaté dans plusieurs villes, notamment Douala, Maroua et Garoua.

Là-bas, au moins 16 personnes ont été tuées selon le gouvernement, mais des associations de défense avancent un bilan supérieur à 55 morts.

Paul Biya, âgé de 92 ans, dirige le Cameroun depuis 1982. Il a souvent été absent du pays, sa santé étant sujet à beaucoup de spéculations. La gouvernance est aujourd’hui assurée par ses proches et son parti.