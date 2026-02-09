Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Mali : création d'une société de gestion du patrimoine minier

Le président de la République du Mali, Assimi Goita au Grand Palais du Kremlin à Moscou, en Russie, le 23 juin 2025. (AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool)   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Mali

Le Mali annonce la création d’une société publique pour la gestion de son patrimoine minier.

Baptisée Société de Patrimoine Minier du Mali, Sopamim, son capital est entièrement détenu par l'État. La SOPAMIM va acquérir et gérer les participations du Mali dans le secteur minier alors que le pays est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique.

L’initiative vise à transformer la gestion du sous-sol malien. Elle s’inscrit dans la même vision que le code Minier adopté en 2023 pour renforcer la souveraineté du Mali sur ses ressources naturelles et assurer la gestion du secteur minier dans l’intérêt national.

En deux ans, le nouveau code minier a permis l’augmentation de la participation de l'État et des collectivités locales dans les mines de 20 % à au moins 35 %. Il a contribué à augmenter les recettes fiscales,.. Ainsi, les recettes de l'État provenant des sociétés minières aurifères sont passées à 52,5 % en 2024.

Le secteur des mines est un secteur stratégique pour l'économie du Mali.

Il contribue de manière significative aux recettes d’exportation et fiscales, au développement du secteur privé et à l’attractivité des investissements directs étrangers". Il contribue aussi massivement au Produit Intérieur Brut (PIB),

D'autres pays producteurs de ressources en Afrique de l'Ouest, tels que le Niger et la Guinée, gèrent leurs actifs à travers des structures similaires.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.