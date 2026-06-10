Afrique du Sud : au moins 12 morts et 9 blessés dans une fusillade

Plus d'une dizaine de suspects sont sortis d'un minibus et ont sillonné un quartier défavorisé de la plus grande ville d'Afrique du Sud en tirant sur les habitants lors d'une attaque nocturne qui a fait au moins 12 morts et 9 blessés, a indiqué mercredi la police.

La fusillade de masse qui s'est produite mardi peu après 23 heures dans un bidonville de la banlieue de Cleveland, à Johannesburg, présentait toutes les caractéristiques d'un affrontement entre des gangs du crime organisé se disputant le contrôle de l'exploitation minière illégale ou d'autres activités, même si la police a indiqué que le mobile faisait toujours l'objet d'une enquête.

Le commissaire provincial de police Tommy Mthombeni a fait le point mardi sur le bilan des victimes et a refusé d'établir un lien entre ces meurtres et l'exploitation minière illégale tant que l'enquête n'était pas terminée.

« Je dirais qu'il est encore trop tôt pour confirmer l'existence d'activités minières illégales, mais bien sûr, nous ne pouvons pas écarter cette possibilité », a déclaré M. Mthombeni.

Selon la police, les tireurs ont été déposés dans le quartier à bord d'un minibus « et se sont déplacés dans le quartier, ouvrant le feu sur des habitants et des membres de la communauté à plusieurs endroits avant de prendre la fuite à bord du même véhicule ».

Selon Mthombeni, il s'agissait de neuf hommes et de trois femmes. Onze d'entre eux sont décédés sur place et une autre victime est décédée à l'hôpital.

Une chasse à l'homme a été lancée pour retrouver les suspects et aucune arrestation n'avait encore été effectuée, a indiqué la police.