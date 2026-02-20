Mali : une attaque des groupes rebelles fait plusieurs victimes

Ce mercredi 18 février, l’armée malienne a été ciblé lors d’une embuscade, menée par deux groupes rebelles, le Front de libération de l'Azawad (FLA) et les jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim). La double offensive visait un convoi militaire qui circulait entre Anefis et Aguelhoc, dans la région de Kidal, au Nord du pays. Plusieurs morts sont à déplorer.

Le FLA a revendiqué être l’auteur du lancement de drone kamikaze sur le convoi, composé essentiellement de militaires maliens et leurs partenaires russes, issus de l’Africa Corps. Le même jour, le Jnim a lui aussi affirmé être l’auteur d’une attaque contre le même convoi, assurant avoir posé un engin explosif improvisé.

Selon plusieurs sources locales, ces opérations quasi-simultanées auraient détruit trois ou quatre véhicules et fait entre six et une dizaine de morts. Parmi ceux-ci, deux membres du FLA, qui auraient trouvé la mort lors d’une mauvaise manipulation des drones, d’après les insurgés.

Ce n’est pas la première fois que les deux groupes rebelles agissent conjointement dans cette région, contrôlée par l'État. Une embuscade avait déjà eu lieu contre l’armée malienne en août dernier.

La récente attaque fait suite aux frappes aériennes de l'armée contre les rebelles, dans la région de Ségou, ce mardi 17 février. Ces opérations militaires s’inscrivent dans le conflit prolongé et intra-étatique que connaît le Mali, qui dure depuis 2012.