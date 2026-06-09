Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Le Niger inaugure une nouvelle centrale électrique pour pallier les coupures d'électricité

Un homme vend des noix de coco dans les rues de Niamey, au Niger, ce mercredi 24 juillet 2024. Un an s'est écoulé depuis le coup d'État dramatique au Niger.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

By Joel Kouam

avec Africanews

Niger

Au Niger, les habitants de la capitale, Niamey, se sont habitués aux coupures de courant quotidiennes. Le rationnement de l'électricité constitue un problème récurrent depuis le coup d'État de juillet 2023.

Mais la situation semble désormais s'orienter vers une solution temporaire, avec le lancement de la centrale électrique de solidarité Niger-Algérie.

L'installation a été officiellement inaugurée par le Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine et son homologue algérien, Sifi Ghrieb. Elle a été entièrement financée et construite par l'Algérie en seulement 70 jours grâce à une opération de pont aérien de fret.

La région où se trouve la capitale du Niger est la plus grande consommatrice d'électricité du pays, avec une demande estimée à 200 MW.

En s'appuyant sur un mix énergétique comprenant notamment l'uranium, le charbon et l'énergie solaire, le Niger a mis en place des projets visant à devenir une puissance énergétique régionale.

Les projets de construction d'une centrale nucléaire de 2 000 mégawatts et d'une centrale à charbon de 200 mégawatts en sont à un stade avancé.

Articles Connexes

Articles Connexes

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.