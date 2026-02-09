Mondial 2026 : la tournée du trophée de la FIFA fait escale en Algérie

Algérie
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu dimanche une délégation de la Fédération internationale de football, la FIFA.
Conduite par l'ancien international allemand Jürgen Klinsmann, la délégation est arrivée en Algérie avec le trophée miniature de la Coupe du monde 2026, tournoi auquel l'équipe nationale algérienne participera. Les Fennecs feront leur retour dans le tournoi pour la première fois depuis 2014, mettant fin à une absence de 12 ans.
Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, ainsi que plusieurs stars légendaires de l'équipe nationale étaient également présents. En souvenir de cette rencontre, le président Tebboune a reçu de la part des représentants de la FIFA, une réplique miniature du trophée de la Coupe du monde. Leurs échanges ont été suivis d'une séance photo commémorative.
La tournée du trophée de la FIFA vise à promouvoir la Coupe du monde 2026, organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Elle permet aux fans de différents pays de s'impliquer dans le tournoi avant son coup d'envoi.
