Hydrocarbures : l’Algérie ouvre 7 blocs d’exploration aux investisseurs étrangers

L’Algérie a officiellement donné le coup d’envoi de l’« Algeria Bid Round 2026 », un nouveau cycle d’attribution de licences d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures destiné à consolider son secteur énergétique et à accroître son attractivité auprès des investisseurs internationaux.

Présenté à Alger en présence de représentants de compagnies énergétiques étrangères, cet appel d’offres comprend sept blocs situés dans le sud et le sud-est du pays, notamment à Ouargla, Illizi, Touggourt et El Bayadh. Selon les autorités, ces périmètres s’inscrivent dans des bassins à fort potentiel, susceptibles de contenir l'équivalent de plusieurs centaines de millions de barils de pétrole ainsi que d’importants volumes de gaz naturel.

Les autorités ont pour objectif d’accélérer la production et d’attirer les investissements étrangers dans ces zones stratégiques, dans un contexte où l’Algérie cherche à consolider sa place sur les marchés mondiaux de l’énergie et à sécuriser ses revenus en devises, dont plus de 90 % proviennent des hydrocarbures.

Le calendrier du processus est déjà arrêté. La phase technique débutera le 1er juin avec l’accès aux documents de consultation et des présentations en ligne. Des sessions de clarification et de consultation des données se poursuivront jusqu’au 31 octobre. Les offres devront être soumises au plus tard le 26 novembre, avant une attribution des blocs prévue le 31 janvier 2027.

Les contrats seront conclus avec la compagnie nationale Sonatrach, sous forme d’accords de partage de production ou de participation selon les périmètres, Sonatrach conservant dans certains cas une participation majoritaire.

Ce nouvel appel d’offres s’inscrit dans une stratégie plus large de l’État algérien visant à renforcer l’attractivité du secteur des hydrocarbures et à moderniser ses capacités de production. Alger a par ailleurs engagé un programme d’investissements estimé entre 50 et 60 milliards de dollars pour développer l’exploration et moderniser les infrastructures énergétiques.