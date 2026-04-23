Les réfugiés sahraouis espèrent toujours l'indépendance du Sahara Occidental

Dans un campement désertique balayé par le vent en Algérie, les réfugiés sahraouis sont séparés de leur patrie par une courte distance et une frontière, mais beaucoup affirment que leur lutte pour l’indépendance, qui dure depuis un demi-siècle, n’a pas faibli.

L'ancienne colonie espagnole du Sahara occidental, vaste territoire riche en minerais, est en grande partie contrôlée par le Maroc, mais est revendiquée depuis des décennies par le Front Polisario – un groupe indépendantiste soutenu par l'ennemi régional de Rabat, Alger.

À Tindouf, où les Nations unies estiment que plus de 170 000 réfugiés sahraouis vivent dans cinq camps principaux, beaucoup continuent de croire fermement au rêve d’autodétermination, malgré le large soutien international dont bénéficie le plan de souveraineté marocain.

Au camp d’Aousserd, Habiba Bent Ali Elouadjem, âgée de 81 ans, a déclaré qu’elle rêvait de retourner dans sa « patrie ».

« Chaque peuple a le droit de vivre sur sa terre », a-t-elle déclaré à l'AFP.

Le Maroc soutient que le Sahara occidental fait partie intégrante du royaume et propose un plan dans lequel il deviendrait un territoire marocain autonome.

Mais le Front Polisario réclame depuis longtemps un référendum sur l'autodétermination, ce à quoi Rabat s'oppose.

En octobre dernier, avec le soutien de l'administration Trump, le Conseil de sécurité des Nations unies a voté en faveur du plan du Maroc, le qualifiant de « solution la plus viable ».

Les États-Unis avaient déjà reconnu la souveraineté du Maroc sur ce territoire en 2020, quelques jours après la normalisation des relations entre Rabat et Israël dans le cadre d'un accord soutenu par le président Donald Trump lors de son premier mandat.

Les médias américains et espagnols ont rapporté que des responsables du Maroc, du Polisario, de l’Algérie et de la Mauritanie avaient déjà pris part à deux cycles de pourparlers secrets en Espagne en février dernier, ajoutant que les négociations portaient principalement sur la proposition d’autonomie du Maroc.

- « Nous n’abandonnerons jamais » -

De nouvelles discussions sur le conflit doivent se tenir à huis clos au Conseil de sécurité jeudi.

Mais loin de New York, le plan d'autonomie du Maroc ne suscite guère d'intérêt parmi les réfugiés sahraouis, dont beaucoup ont été déplacés par vagues depuis l'entrée des forces marocaines au Sahara occidental en 1976.

À Aousserd, des enfants courent parmi les modestes habitations du campement, battues par le soleil et les sables du Sahara. Certains scandaient : « Non au plan d'autonomie » – un refrain courant parmi les Sahraouis.

Beaucoup se sont récemment rassemblés pour marquer le 50e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique par le Polisario.

« Nous ne reculerons jamais », a déclaré Hadjeb Bent Sid Ahmed Ouled Hamma, 76 ans. « Nous n’abandonnerons jamais l’indépendance de notre pays. »

Abdelhadi El-Goueiri, un ingénieur des mines de 29 ans, a déclaré avoir poursuivi ses études « pour suivre la voie de nos pères dans la lutte pour l’indépendance totale et pour nous libérer du colonialisme ».

La vie dans les camps dépend fortement de l’aide humanitaire, les réfugiés étant souvent confrontés à des pénuries de nourriture et d’eau.

Beaucoup ici expriment leur gratitude envers l’Algérie pour son soutien – qu’il s’agisse de denrées alimentaires, de manuels scolaires ou de médicaments –, mais affirment que leurs aspirations se situent de l’autre côté de la frontière.

« Si l’on peut parler de droit international, alors il faut reconnaître qu’il y a ici un peuple et des décennies de lutte pour une cause juste », a déclaré Fatema Bent Khattery Sidi Abedi, une enseignante de 56 ans.

Elle a déploré les difficultés endurées dans les camps, notamment les longues tempêtes de sable pendant lesquelles « tout disparaît sous la poussière » pendant des jours.

- « Droit inaliénable » -

Sous des tentes en toile voisines, des femmes filent la laine tandis que d’autres moulent des graines à l’aide de meules en pierre traditionnelles.

Dans une autre tente, des enfants récitent des versets du Coran, lisant à l’unisson sur les tablettes de bois ébréchées sur lesquelles ils les ont transcrits.

Un peu plus loin, un mariage bat son plein, avec de la musique et des danses.

Mais même après des décennies d’exil, les réfugiés s’accrochent à « un droit inaliénable à l’autodétermination », a déclaré Ouali Ahmed Sidi Moulai, un commerçant de 55 ans, qui a qualifié le conflit de « question de décolonisation ».

De nombreux pays, dont la France, le Royaume-Uni et l’Espagne, ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Mais le territoire figure toujours sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU, tandis que le Polisario continue d’exiger un référendum de l’ONU sur l’autodétermination, qui avait été promis dans le cadre d’un cessez-le-feu de 1991 mais qui n’a jamais eu lieu.

Les Sahraouis, quant à eux, restent déterminés.

« Nous n'accepterons en aucun cas le plan d'autonomie (du Maroc)... quels que soient les sacrifices nécessaires et malgré la pression de la communauté internationale », a déclaré Salima Bent Elghifri Ahmed, 75 ans.