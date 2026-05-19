France-Algérie : après 2 ans de tension, les relations s’apaisent

La France et l’Algérie souhaitent ouvrir un nouveau chapitre de leur coopération judiciaire. En déplacement à Alger depuis ce dimanche, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a fait plusieurs déclarations confirmant la démarche d’apaisement voulue par Paris.

Le garde des Sceaux a été reçu par son homologue algérien, Lotfi Boudjemaa, concrétisant la reprise concrète de la coopération judiciaire.

Ce lundi, Gérald Darmanin a été reçu pendant deux heures et demie par le président Abdelmadjid Tebboune. Ils ont notamment évoqué les moyens de réparer la relation entre leurs deux pays.

Le garde des Sceaux a précisé avoir évoqué avec les autorités algériennes le cas de Christophe Gleizes, journaliste sportif arrêté en Algérie dans le cadre d'un reportage et condamné à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme".

Gérald Darmanin a aussi dit avoir discuté de la coopération judiciaire pénitentiaire, de la lutte contre la criminalité organisée, du dossier de la "DZ mafia" et de l'affaire des biens mal acquis.

Pour rappel, les tensions ont éclaté à l'été 2024 lorsque Paris a apporté son soutien à un plan d'autonomie sous "souveraineté marocaine" pour le territoire disputé du Sahara occidental.

L'Algérie, qui appuie les indépendantistes du Front Polisario, avait immédiatement rappelé son ambassadeur en France.