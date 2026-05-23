Limogeage de Sonko : les Sénégalais entre partagés résignation et renoncement

Au Sénégal, la révocation du Premier ministre alimente le débat politique à Dakar. Au lendemain du communiqué présidentiel mettant fin aux fonctions d'Ousmane Sonko, les habitants de la capitale sont partagés entre résignation et renoncement depuis plusieurs mois de tensions entre les deux têtes l'exécutif du pays.

« Dieu merci. Pour nous, partisans de Sonko, c'est ce à quoi nous nous attendions. Ousmane Sonko a accompli plus que n'importe quel autre ministre dans l'histoire du Sénégal. Nous serons plus fiers que jamais de nous tenir à ses côtés. Bassirou Diomaye Faye s’est comporté de manière immature », déclare Ibrahima Dione, habitant de Dakar.

Limogé avec tout son gouvernement, le chef des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité — PASTEF n'a eu pour l'instant qu'une brève réaction sur les réseaux sociaux, loin de masquer la crise au sommet de l'état.

« Ce limogeage est plutôt déstabilisant. J’ai été surpris d’apprendre la nouvelle. L’annonce a été soudaine. Ce n’est pas une bonne chose pour le pays. Le pays a besoin d’emplois, pas de politique », explique Modou Diaw, habitant de Dakar.

Diomaye Faye doit son fauteuil de président à la popularité de Sonko, a suscité un engouement passionné parmi la jeunesse sénégalaise. Mais le Premier ministre a eu plusieurs de sorties controversés qui auraient fini par agacer le chef de l'état, selon les observateurs.

« Beaucoup de Sénégalais attendaient cela. C’est le président qui nomme. C’est son droit de révoquer et de nommer. Je pense que si c’est pour le bien du pays, alors c’est ce qu’il faut faire », déclare Thierno Sow, habitant de Dakar.

Le Pastef, a remporté haut la main le premier tour des élections de mars 2024 en promettant un profond bouleversement politique, et de lutter contre la mauvaise gestion des affaires publiques.