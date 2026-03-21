Puma dévoile les maillots de 11 sélections avant la grande messe du football

Plutôt qu’un film promotionnel ou un événement en stade, PUMA a choisi de présenter ses tenues en situation réelle, portées par des joueurs locaux issus des communautés des 11 nations représentées.

Portugal, Maroc, Ghana, Paraguay, Sénégal, Côte d’Ivoire, République tchèque, Suisse, Nouvelle-Zélande, Autriche et Égypte. Ces pays, répartis sur quatre continents, confirment la position de PUMA comme acteur majeur du football mondial, équipant près d’un quart des nations participantes.

L’événement s’est articulé autour de plusieurs thématiques, chacune représentant une nation à travers sa gastronomie, sa musique et des objets culturels, souvent créés par des artistes locaux. Les fans ont pu découvrir et essayer les maillots avant leur sortie officielle, lors d’un tournoi 4 contre 4 organisé par NYC Footy. Des légendes du football comme Ricardo Quaresma (Portugal), Asamoah Gyan (Ghana) et El Hadji Diouf (Sénégal) étaient présentes, créant un pont entre les générations.

Un espace dédié à la musique live a rythmé l’événement, avec des DJ représentant les nations participantes et une performance de l’artiste ghanéen Black Sherif. Le streamer Fanum et le collectif Daily Paper ont également rejoint la fête en tant qu’invités spéciaux.