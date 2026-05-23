Ébola : de nouveaux cas confirmés en Ouganda

L'Ouganda a confirmé trois nouveaux cas d'Ebola, portant à cinq le nombre total d'infections dans le cadre de l'épidémie actuelle dans le pays.

L'annonce a été faite samedi par le ministère de la Santé, alors que les autorités intensifient la recherche des contacts pour endiguer la propagation.

L'Organisation mondiale de la santé a décrété l'urgence sanitaire internationale pour la souche rare de Bundibugyo, avertissant d'un risque « très élevé » d'épidémie nationale en RDC qui compte à ce jour près de 750 cas suspects et 177 décès suspects ont été recensés.

La détection tardive, l'absence de vaccin ou de traitements spécifiques au virus, la violence armée généralisée et la grande mobilité de la population rendent le Congo particulièrement vulnérable, selon l'OMS.

Parmi les nouveaux cas recensés en Ouganda figurent un chauffeur qui a transporté le premier patient confirmé du pays et un professionnel de santé exposé lors des soins prodigués à ce patient.

Tous deux sont sous traitement et ont été identifiés parmi les contacts connus, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le troisième cas est celui d'une femme originaire du Congo qui est entrée en Ouganda avec de légers symptômes abdominaux et s'est ensuite rendue d'Arua, près de la frontière, à Entebbe avant de se faire soigner dans un hôpital privé de la capitale, Kampala.