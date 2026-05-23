Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Ébola : de nouveaux cas confirmés en Ouganda

Des personnes sortent du siège du ministère de la Santé à Kampala, en Ouganda, ce mardi 19 mai 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Ali Bamba

avec Reuters

Ouganda

L'Ouganda a confirmé trois nouveaux cas d'Ebola, portant à cinq le nombre total d'infections dans le cadre de l'épidémie actuelle dans le pays.

L'annonce a été faite samedi par le ministère de la Santé, alors que les autorités intensifient la recherche des contacts pour endiguer la propagation.

L'Organisation mondiale de la santé a décrété l'urgence sanitaire internationale pour la souche rare de Bundibugyo, avertissant d'un risque « très élevé » d'épidémie nationale en RDC qui compte à ce jour près de 750 cas suspects et 177 décès suspects ont été recensés.

La détection tardive, l'absence de vaccin ou de traitements spécifiques au virus, la violence armée généralisée et la grande mobilité de la population rendent le Congo particulièrement vulnérable, selon l'OMS.

Parmi les nouveaux cas recensés en Ouganda figurent un chauffeur qui a transporté le premier patient confirmé du pays et un professionnel de santé exposé lors des soins prodigués à ce patient.

Tous deux sont sous traitement et ont été identifiés parmi les contacts connus, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le troisième cas est celui d'une femme originaire du Congo qui est entrée en Ouganda avec de légers symptômes abdominaux et s'est ensuite rendue d'Arua, près de la frontière, à Entebbe avant de se faire soigner dans un hôpital privé de la capitale, Kampala.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.