Arabie Saoudite : un pèlerinage musulman sur fond de tension au Moyen-Orient

Vendredi, à La Mecque, les fidèles musulmans ont accompli leurs prières nocturnes à l’approche du Hadj, l’un des plus grands rassemblements du calendrier islamique.

On a pu voir des pèlerins accomplir le Tawaf, le rituel consistant à faire sept fois le tour de la Kaaba sacrée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Une fois par an, un grand nombre de pèlerins musulmans convergent vers l’Arabie saoudite, s’unissant dans des rituels religieux et des actes de culte pour accomplir le Hadj.

Tout en accomplissant une obligation religieuse, ils se plongent dans ce qui peut être l’expérience spirituelle d’une vie et une occasion de rechercher le pardon de Dieu et l’effacement des péchés passés.

Cette année, le Hadj s’est déroulé dans un contexte de cessez-le-feu fragile dans la guerre en Iran, ainsi que de tensions et d’incertitudes connexes au Moyen-Orient.

Plus tôt dans l’année, le chaos des transports provoqué par la guerre a pris au piège certains musulmans qui se trouvaient en Arabie saoudite pour accomplir la « Omra », souvent appelée le petit pèlerinage. Certains se sont retrouvés bloqués et ont dû se débrouiller pour rentrer chez eux.

Le Hadj a lieu une fois par an pendant le mois lunaire de Dhul-Hijja, le 12e et dernier mois de l’année civile islamique. Cette année, le Hadj débutera officiellement lundi.