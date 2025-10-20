Football : le Maroc remporte sa première Coupe du Monde U-20

Le Maroc a créé l'exploit dimanche soir à Santiago, au Chili, en battant l’Argentine 2-0 en finale de la Coupe du monde U20.

Grâce à un doublé de Yassir Zabiri aux 12e et 29e minutes, les Lionceaux de l’Atlas ont dominé l’Argentine, six fois championne de la compétition.

La victoire, obtenue devant 43 000 spectateurs, est un tournant pour le football marocain. C'est la première fois que le Maroc remporte ce tournoi, après avoir éliminé la France en demi-finale aux tirs au but (1-1, 5-4 t.a.b.). Cette victoire en finale contre l’Argentine, favorite du tournoi, vient marquer l’aboutissement d’un parcours exceptionnel.

Le roi Mohammed VI a salué cette victoire historique, qualifiant le parcours des jeunes Marocains d’"héroïque". Ce titre est également un second sacre pour l’Afrique dans l’histoire du Mondial U20, après celui du Ghana en 2009.

Ce succès vient renforcer la position du Maroc comme une grande nation du football. Après avoir terminé quatrième lors du Mondial 2022 au Qatar, devenant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales, le pays continue de confirmer son ascension. Le Maroc accueillera la Coupe d'Afrique des nations 2025 et coorganisera la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal.