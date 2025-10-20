Coupe du monde U20: le Maroc remporte la compétition

Le Maroc remporte pour la première fois le Mondial des moins de 20 ans. Loin d’être les favoris, les jeunes Marocains se sont pourtant imposés deux buts à zéro contre les Argentins.

L'attaquant Yassir Zabrini, âgé d’à peine 20 ans, est l’auteur de ces deux buts qui permettent au Royaume Chérifien de devenir la première nation africaine championne de cette compétition internationale depuis le Ghana en 2009.

Dans les rues de Rabat et de plusieurs autres villes marocaines, les supporters brandissaient des drapeaux et scandaient des slogans pour exprimer leur fierté et leur joie.

"Nous sommes très heureux et fiers de l'équipe nationale marocaine des moins de 20 ans, les Lionceaux de l'Atlas. Ils ont fait un grand match, les joueurs ont été excellents. Nous tenons à remercier les joueurs Zabiri et Maama, ainsi que l'entraîneur Wahbi. Dima Maghrib ! Nous sommes fiers de cette génération. Mon fils joue aussi au football et j'espère qu'un jour il sera l'un des Lionceaux de l'Atlas", se réjouit Achraf, un supporter.

Chourouk Boutlaka, une jeune supportrice partage le même enthousiasme : "J'ai adoré l'ambiance et je suis fier de mon pays, le Maroc. J'ai été ravi par cette victoire, c'est une grande victoire, d'autant plus que nous avons battu l'Argentine."

Le Maroc poursuit la dynamique observée lors du Mondial 2022 au Qatar, où l’équipe nationale a atteint la 4e place, devenant ainsi la première équipe africaine à être en demi-finale d'une Coupe du monde de football.

Le pays s’apprête désormais à recevoir les équipes venues du continent africain à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. puis la coupe du monde en 2030, en collaboration avec le Portugal et l’Espagne.