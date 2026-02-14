Côte d'Ivoire : l'affaire Epstein éclabousse le clan Ouattara, Nina Keita en première ligne

Les documents judiciaires américains rendus publics fin janvier 2025 ont mis en lumière des liens étroits et troublants entre le prédateur sexuel Jeffrey Epstein et Nina Keita, actuelle directrice générale adjointe de la Société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d’Ivoire(GESTOCI).

Ces échanges, s’étalant entre 2011 et 2018, révèlent que Nina Keita a joué un rôle clé dans la mise en relation de jeunes femmes et de chefs d’entreprise locaux avec Epstein, tout en servant d’intermédiaire dans des négociations sensibles impliquant le président Alassane Ouattara.

Nina Keita, nièce du président Alassane Ouattara et épouse d'Adama Kamara, ministre de l’Emploi, a occupé des postes stratégiques en Côte d’Ivoire. Elle a notamment été conseillère auprès du Ministre du Budget entre 2014 et 2016, avant de rejoindre la Société de Gestion des Stocks Pétroliers en juin 2019.

Les Epstein files montrent que Nina Keita, cette ex-mannequin, a facilité des transactions majeures, dont l’achat d’un système de surveillance israélien et d’un Boeing 727 pour la présidence ivoirienne en 2014. Elle apparaît plus de 300 fois dans les dossiers judiciaires, et dans un message à Epstein, elle évoque même la détention de Karim Wade, figure politique sénégalaise. Selon le journal français Le monde, Nina Keita était représentée en France par l'agence de mannequin Karin Models du Français Jean-Louis Brunel, soupçonné de viols et d'avoir fourni des victimes mineures à Jeffrey Epstein.

Ces révélations soulèvent des questions sur l’étendue de son implication et sur les réseaux d’influence qui gravitaient autour d’Epstein, cet homme d’affaires américain condamné pour crimes sexuels et pédocriminels. Selon sa biographie, Nina a débuté sa carrière dans l’industrie de la mode en tant qu’égérie de marques prestigieuses telles qu’Old Navy, Cover Girl, Mc Cosmetics, Iman Cosmetics, Garnier ou encore Macy’s.