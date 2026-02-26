Affaire Epstein : le président du Forum économique mondial, Børge Brende, démissionne

Le président et directeur général du Forum économique mondial, Børge Brende, a annoncé jeudi sa démission, quelques semaines après l’ouverture d’une enquête interne sur ses contacts avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Alois Zwinggi assurera l’intérim en attendant la désignation d’un successeur.

Dans un communiqué, M. Brende a expliqué avoir pris cette décision « après mûre réflexion » et a remercié ses collaborateurs pour leur soutien. L’ancien ministre des affaires étrangères de Norvège, aux commandes du Forum depuis 2017, avait été confronté à la divulgation de documents révélant qu’il avait participé à trois dîners où Epstein était présent et échangé quelques messages électroniques et SMS avec lui.

Le Forum économique mondial avait chargé début février son comité d’audit et de gestion des risques de mener « une revue indépendante » sur ces liens, afin de clarifier les circonstances et d’assurer la transparence. M. Brende avait assuré qu’il coopérait pleinement à cette enquête et qu’il ignorait les activités criminelles de Jeffrey Epstein, affirmant que, s’il avait eu connaissance de celles-ci, il aurait décliné les invitations.

Le Forum a précisé qu’Alois Zwinggi, membre de la direction, occuperait temporairement le poste de président-directeur général, en attendant la nomination officielle d’un successeur. L’organisation souligne que la mention d’une personne dans les dossiers Epstein ne constitue pas, en soi, un acte répréhensible, mais reconnait que ces révélations peuvent nuire à la réputation des personnalités impliquées.