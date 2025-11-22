Les réactions mitigées des survivantes quant à la publication des dossiers Epstein

Les femmes qui ont survécu aux abus du délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein affichent des émotions mitigées après que le président Trump a signé le projet de loi obligeant le ministère de la Justice à divulguer tous les dossiers et communications liés à l'affaire.

Certaines survivantes s'inquiètent du revirement politique soudain et du risque de manipulation. Malgré ces craintes, elles gardent espoir qu'il y aura un jugement public et un pas vers la guérison.

« J'ai ressenti tellement d'émotions différentes lorsque non seulement le Sénat a adopté le projet de loi, mais aussi lorsque Donald Trump l'a signé, cela faisait tellement longtemps que nous attendions cela. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais tellement heureuse et pleine d'espoir, mais une partie de moi se disait aussi : « D'accord, mais où est le piège ? », a déclaré Haley Robson, survivante d'Epstein.

Trump aurait pu choisir de divulguer lui-même bon nombre de ces dossiers il y a plusieurs mois.

Le projet de loi exige que le ministère de la Justice divulgue dans un délai de 30 jours tous les dossiers et communications liés à Epstein, ainsi que toute information concernant l'enquête sur sa mort dans une prison fédérale en 2019.

« Eh bien, ce que j'espère trouver dans les dossiers, c'est moi-même, et puis les autres hommes et femmes présumés coupables qui ont malheureusement agressé et abusé de ces jeunes filles. Plus jeunes que moi. Des adolescentes, des enfants. », a expliqué Alicia Arden, survivante d'Epstein.

Le projet de loi autorise la censure des informations concernant les victimes d'Epstein dans le cadre d'enquêtes fédérales en cours, mais le ministère de la Justice ne peut pas retenir des informations pour des raisons « d'embarras, d'atteinte à la réputation ou de sensibilité politique ».

Certaines de ses accusatrices s'attendent à ce que ces dossiers offrent un niveau de transparence qu'elles n'osaient guère espérer, mais la divulgation de ces documents sera plus compliquée pour d'autres.

« Nous tous, peu importe ce que nous ressentons, méritons, et même plus que méritons, la transparence, l'honnêteté, la clarté, et nous méritons que le public puisse voir les deux côtés de ce qui s'est passé. Pour l'instant, c'est très partial, comme ça l'a été pendant très longtemps. » a déclaré Haley Robson, survivante d'Epstein.

On ne sait pas encore quelle quantité d'informations nouvelles contiendront ces dossiers, rassemblés au cours de deux décennies d'enquêtes sur les abus sexuels présumés d'Epstein sur de nombreuses filles et femmes.

