En Haïti, les écoliers célèbrent le football avec le "Ti Mondial 2026"

Des écoliers organisent leur propre Coupe du monde pour célébrer la participation d’Haïti à la compétition de football.

Ce mini tournoi orchestré par le Bureau des Nations unies en Haïti et l’ONG Viva Rio, s’intitule Ti Mondial 2026. 48 écoles ont été sélectionnées pour représenter les 48 pays participant à la Coupe du monde et organisant leur propre tournoi pour célébrer la première participation de l’équipe nationale de football haïtienne à la Coupe du monde de la FIFA en 54 ans.

"Ti Mondial 2026 revêtait une grande importance pour nous et était un match pour la paix. Nous avons utilisé ce slogan en lien avec l’objectif de Ti Mondial. Ti Mondial vise à permettre aux jeunes de vraiment s’amuser. Car il faut se rappeler que, comme vous l’avez mentionné tout à l’heure à propos des déplacements, il ne s’agit pas seulement des élèves qui se déplacent depuis leur domicile ; il s’agit aussi du fait que leurs écoles sont difficiles d’accès, et de l’inaccessibilité pour ces élèves", a déclaré Delynoi Christel, coordinatrice et directrice du programme éducatif et artistique chez VivaRio.

Haïti s’est qualifié pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974 grâce à une ténacité inspirante, battant des rivaux plus connus contre toute attente.

Comme des gangs armés contrôlent la majeure partie de la capitale, où se trouve le stade de l’équipe, Haïti a dû disputer ses matchs de qualification « à domicile » sur l’île caribéenne de Curaçao, sans le soutien de ses supporters locaux.

"Haïti ne sera pas reconstruit par la violence ; il ne sera pas construit par ceux qui détruisent cette école, ces quartiers, ces terrains de jeux, ces commissariats de police", a indiquéHermando Caceres, responsable du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration (DDR) au Bureau des Nations Unies en Haïti (BINUH).

Alors que la Coupe du monde démarre, les Haïtiens, tant dans leur pays d’origine que dans la diaspora, mettent de côté leurs inquiétudes le temps d’un instant et s’unissent autour de leur équipe de football, qui affrontera son premier adversaire du groupe C, l’Écosse, le 13 juin.