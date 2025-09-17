Bienvenue sur Africanews

En visite au Royaume Uni, Trump n'échappe pas à l'affaire Epstein

Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump sont accueillis par le vicomte Hood, Lord-in-Waiting, à leur arrivée à l'aéroport de Stansted, 16 septembre 2025.   -  
By Laetitia Lago Dregnounou

Royaume-Uni

Le président Donald Trump, accompagné de son épouse, a été accueilli mardi à sa descente d'avion par l'ambassadeur américain à Londres.

Une visite de deux jours au Royaume-Uni pour tenter de resserrer les liens entre les deux pays alors que les points de divergences notamment sur la guerre en Ukraine sont criards. Il s’agit de la deuxième visite officielle de Donald Trump au Royaume-Uni. Cette visite devrait déboucher sur la signature d’un accord technologique de plusieurs milliards de dollars. Honneur militaires , défilé en calèche ou encore un banquet d'Etat à l'intérieur du palais de Windsor, un menu fastueux attend le locataire de la maison blanche. Mais cette réception solennelle ne fait pas l'unanimité.

Devant le château de Windsor, plusieurs dizaines de manifestants munis de pancartes et de banderoles, se sont rassemblés pour dénoncer la venue du président américain. Certains allant jusqu’à projeter des images de Donald Trump aux côtés de Jeffrey Epstein.

D’après un communiqué de la police de la vallée de la Tamise, quatre personnes ont été interpellées pour "suspicion de communication malveillante". Malgré ces tensions, la visite se poursuit selon le programme prévu, avec une série d’échanges diplomatiques et économiques entre les deux nations.

