Affaire Epstein : Andrew Mountbatten-Windsor arrêté pour suspicion d'inconduite

L'ex-prince et fils préféré de la défunte Reine Élizabeth II pourrait avoir transmis au pédocriminel américain Jeffrey Epstein des informations confidentielles alors qu'il était envoyé spécial au Commerce il y a 16 ans.

Andrew Mountbatten, auparavant connu sous le nom de Prince Andrew avant d’être privé de ses titres par son frère Charles III, est détenu par la Thames Valley Police.

La police de Thames Valley a déclaré qu'un homme d'une soixantaine d'années originaire de Norfolk, dans l'est de l'Angleterre, avait été arrêté et était toujours en détention.

La police, qui couvre les zones à l'ouest de Londres, y compris l'ancienne résidence de Mountbatten-Windsor, n'a pas identifié le suspect, conformément aux procédures standard en vigueur en Grande-Bretagne, mais a renvoyé à son communiqué lorsqu'on lui a demandé de confirmer si Andrew avait été arrêté.

Mountbatten-Windsor, qui a fêté ses 66 ans jeudi 19 février, a emménagé dans la propriété de son frère, le roi Charles III, dans le Norfolk, après avoir été expulsé de sa résidence de longue date près du château de Windsor au début du mois.

La police de Thames Valley avait précédemment déclaré qu'elle « évaluait » les informations selon lesquelles Mountbatten-Windsor aurait envoyé des rapports commerciaux confidentiels à Epstein en 2010, alors que l'ancien prince était envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce international.

Ces informations proviennent de la correspondance entre les deux hommes, qui figurait parmi les millions de pages de documents issus de l'enquête du ministère américain de la Justice sur Epstein, rendus publics le mois dernier.

« Après une évaluation approfondie, nous avons ouvert une enquête sur cette allégation de faute professionnelle dans l'exercice de fonctions publiques », a déclaré le chef adjoint de la police Oliver Wright dans un communiqué.

« Nous comprenons l'intérêt considérable que suscite cette affaire auprès du public et nous fournirons des informations actualisées en temps opportun. »

La police a également déclaré qu'elle fouillait deux propriétés.

L'arrestation a eu lieu après la diffusion sur Internet de photos semblant montrer des voitures de police banalisées à Wood Farm, la résidence de Mountbatten-Windsor dans le domaine de Sandringham, dans le Norfolk, avec des agents en civil rassemblés à l'extérieur.

Le commentateur spécialisé dans les questions policières Danny Shaw a déclaré à la BBC que dans la plupart des cas, les suspects sont détenus entre 12 et 24 heures, puis soit inculpés, soit remis en liberté dans l'attente d'une enquête plus approfondie.

La durée maximale absolue pendant laquelle l'ancien prince peut être détenu est de 96 heures, mais cela nécessiterait plusieurs prolongations de la part de hauts responsables de la police et d'un tribunal de première instance. On ne sait pas à quelle heure Andrew a été arrêté.

Andrew sera placé dans « une cellule dans un local de garde à vue » équipée uniquement « d'un lit et de toilettes », où il attendra jusqu'à son interrogatoire par la police.

« Il n'y aura aucun traitement de faveur pour lui », a déclaré Shaw.

La défunte reine Elizabeth II a contraint son deuxième fils à renoncer à ses fonctions royales et à mettre fin à ses activités caritatives en 2019 après qu'il eut tenté d'expliquer ses liens avec Epstein lors d'une interview catastrophique accordée à la BBC.

Mais davantage de détails sur cette relation ont été révélés dans un livre publié l'année dernière, et Charles lui a retiré le droit d'être appelé prince et lui a ordonné de déménager.

Puis est venue l'annonce sans précédent, la semaine dernière, selon laquelle Buckingham Palace était prêt à coopérer en cas d'enquête policière sur les liens entre Mountbatten-Windsor et Epstein.

Charles a été contraint d'agir après que le ministère américain de la Justice ait publié des millions de pages de documents concernant Epstein, qui révélaient l'étendue de sa relation avec Mountbatten-Windsor et montraient que leur correspondance s'était poursuivie longtemps après qu'Epstein ait plaidé coupable en 2008 pour avoir sollicité une mineure à des fins de prostitution.

Après son arrestation jeudi, Charles a publié une déclaration dans laquelle il réitérait sa volonté de coopérer à l'enquête.

« Je tiens à être clair : la justice doit suivre son cours », a déclaré le roi dans un communiqué signé Charles R.

« Alors que ce processus se poursuit, il ne serait pas approprié de ma part de faire d'autres commentaires à ce sujet. »

Il a ajouté : « Ma famille et moi-même continuerons à remplir notre devoir et à vous servir tous. »

Epstein a été arrêté en 2019 à New York pour trafic sexuel par les procureurs fédéraux. Il s'est suicidé en prison alors qu'il attendait son procès.