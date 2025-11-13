Fin du "shutdown" et retour de l'affaire Epstein, Trump contre-attaque

Longtemps éclipsée par la plus longue paralysie budgétaire de l’histoire américaine, l’affaire Jeffrey Epstein refait surface.

Ce mercredi, les Démocrates de la commission de surveillance de la Chambre des représentants ont rendu publics trois courriels attribués à Epstein. Dans l’un d’eux, daté de 2019, le pédocriminel affirme que le président Donald Trump « savait à propos des filles », sans préciser s’il faisait référence à ses crimes sexuels. Dans un autre message, envoyé en 2011 à sa confidente Ghislaine Maxwell, Epstein soutient que le président américain aurait passé plusieurs heures avec une victime du trafic sexuel à son domicile.

La réaction de la Maison-Blanche ne s’est pas fait attendre. Karoline Leavitt, porte-parole du président, a accusé les démocrates de divulguer les courriels de manière sélective dans le but de salir Donald Trump. Interrogé lors d’une conférence de presse sur la signature de la fin du shutdown budgétaire, le président a refusé de répondre aux questions des journalistes concernant ces révélations.

Sur son réseau social Truth, le président américain a réagi en affirmant que les Démocrates essaient de remettre sur le tapis le canular de Jeffrey Epstein pour détourner l’attention de l’opinion publique et masquer leur mauvaise gestion de la crise budgétaire.