Football : Claude Leroy nommé sélectionneur de la République du Congo

Le sélectionneur français Claude Le Roy vient d’être nommé entraineur de l’équipe nationale du Congo.

Une équipe qu’il a déjà entraîné entre 2013 et 2015. Durant cette période, Claude Leroy avait permis à l’équipe de se qualifier pour la CAN 2015.

Les Diables Rouges étaient alors sorti premier de leur poules avant de s’incliner ensuite face à la République démocratique du Congo. Depuis cette compétition, l’équipe n’a pas réussi à reproduire cet exploit ni même à se qualifier pour la CAN en dix ans.

Pour l’homme de 78 ans, l’objectif consiste donc à permettre au Congo Brazzaville de se qualifier pour la prochaine coupe d’Afrique des Nations prévues en 2027 en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda.

Pour Claude Leroy, il s’agit de la 12ᵉ nomination à la tête d’une équipe nationale. Le Français a entraîné plusieurs équipes africaines, dont le Cameroun à deux reprises, le Sénégal, le Togo et le Ghana.