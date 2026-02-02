Affaire Epstein : la Fondation Jacob Zuma dément toute implication de l’ancien président

La Fondation Jacob Zuma a fermement démenti toute relation entre l’ancien président sud-africain et le prédateur sexuel Jeffrey Epstein.

La polémique a éclaté après la publication, vendredi, de nouveaux documents liés à l’affaire Epstein par le ministère américain de la Justice. Dans ces dossiers longtemps restés confidentiels, le nom de Jacob Zuma apparaît dans des échanges de courriels datant de 2010. Dans l’un d’eux, un certain Mark Lloyd évoque l’organisation d’un dîner en l’honneur de Jacob Zuma, alors président de l’Afrique du Sud, prévu dans un hôtel. Il y est fait mention de la présence souhaitée d’une prétendue mannequin russe, présentée comme pouvant « ajouter du glamour » à l’événement, sur suggestion de Jeffrey Epstein. Trois jours plus tard, d’autres courriels décrivent une rencontre présumée, évoquant l’enthousiasme des invités et qualifiant Jacob Zuma d’« impressionnant et captivant ».

Face à ces révélations, la Fondation Jacob Zuma est montée au créneau. Son porte-parole, Mzwanele Manyi, a catégoriquement nié tout lien entre l’ancien chef de l’État et Jeffrey Epstein, mort en 2019. Il dénonce une tentative de ternir l’image de Jacob Zuma en l’associant à des crimes « sans aucun lien » avec lui. La fondation rejette ce qu’elle qualifie de spéculations infondées et affirme ne pas vouloir participer à des récits « déguisés en journalisme d’investigation ». Pour ses responsables, l’affaire est désormais close.