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Guerre au Moyen-Orient : le Conseil du Golfe condamne les attaques iraniennes

Réunion du Conseil de coopération du Golfe à Manama, Bahreïn, le 10 juin 2026   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Bahreïn

Les ministres du Conseil de coopération du Golfe ont condamné mercredi, les attaques iraniennes contre Bahreïn, le Koweït et la Jordanie.

C’était à l’occasion de la 167e de leur organisation, à Manama, capitale du Bahreïn. Ils ont accusé l’Iran de déstabiliser la région et de perturber la navigation internationale ainsi que l'approvisionnement énergétique par ces « actes hostiles ».

''Aujourd’hui, notre réunion se tient dans un contexte marqué par des défis et des conséquences dangereux, alors que nos pays ont été confrontés aux agressions brutales de l’Iran qui ont visé les infrastructures, les installations économiques et les zones résidentielles, causant de lourdes pertes humaines et matérielles, sans compter les conséquences de la fermeture du détroit d’Ormuz sur la navigation maritime, le commerce international, l’approvisionnement énergétique et l’économie mondiale.'', a déclaré Abdullatif bin Rashid Alzayani, ministre des Affaires étrangères de Bahreïn.

Le Bahreïn, le Koweït et la Jordanie pris pour cibles par l’Iran, accueillent des bases militaires américaines.

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