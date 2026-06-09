La Ghanéenne Edem Wosornu nommée cheffe de la protection au HCR

Etats-Unis
La Ghanéenne Edem Wosornu a été nommée lundi au poste chargée de la protection au sein de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés par Antonio Guterres lundi.
Elle succèdera à ce poste au Sri Lankais Ruvendrini Menikdiwela.
Avant cette nomination, Edem Wosornu occupait les fonctions de directrice de la Division de la réponse aux crises au sein du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies.
La ghanéenne a débuté sa carrière à l'ONU en tant que stagiaire au HCR et a également travaillé dans le secteur juridique privé au Royaume-Uni.
Sa nomination a été saluée par le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Barham Salih.
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