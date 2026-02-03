USA : la justice maintient les mesures contre l'expulsion des Haïtiens

C’est un nouveau revers pour la politique migratoire du président Donald Trump et un répit provisoire pour la communauté haïtienne.

Une juge fédérale américaine a bloqué lundi la tentative de l’administration Trump de mettre fin aux protections légales qui permettent à plus de 350 000 Haïtiens de vivre aux États-Unis sans risquer l’expulsion.

Cette décision intervient dans le cadre d’un recours judiciaire contre la suppression du statut de protection temporaire (TPS) accordé aux Haïtiens depuis plus de 15 ans. L'expiration du TPS, initialement prévue pour mardi, "sera nulle, non avenue et sans effet juridique" jusqu'à la fin des procédures judiciaires, selon la décision de la juge fédérale Ana Reyes de Washington.

"Nous pouvons respirer un peu," a déclaré Rose-Thamar Joseph, directrice des opérations du Centre de soutien haïtien à Springfield, dans l'Ohio.

Dans un avis de 83 pages, Ana Reyes a déclaré que les plaignants avaient de fortes chances d'obtenir gain de cause sur le fond de l'affaire. Selon elle, il est "très probable" que la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, ait décidé de l'expiration du TPS en raison de son "hostilité envers les immigrants non blancs."

Pour la juge Ana Reyes, nommée par l'ancien président américain Joe Biden, Kristi Noem ne dispose pas d'un "pouvoir discrétionnaire illimité" et est tenue de consulter d'autres agences sur la situation en Haïti.

La porte-parole du département de la Sécurité intérieure, Tricia McLaughlin, a qualifié cette décision de justice "d’activisme illégal."

Les autorités américaines ont accordé le statut de protection temporaire à Haïti après le séisme qui a dévasté le pays en 2010. La mesure a depuis été plusieurs fois étendue, avant d’être remise en cause sous le second mandat de Donald Trump.

Selon des représentants de la communauté haïtienne, la fin du statut de protection temporaire mettrait en danger des milliers de personnes, alors qu’Haïti reste gangréné par la violence des gangs armés.