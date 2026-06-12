Libye : le nouveau campus de l'université de Benghazi attendu à l'automne

Après les soulèvements de 2011 qui ont renversé et tué Mouammar Kadhafi, l'université Benghazi était devenue le théâtre d'intenses combats entre les groupes djihadistes et les forces dirigées par Khalifa Haftar.

Fondée en 1955, l’établissement libyen est actuellement en ruines. Ses quelque 70 000 étudiants suivent encore leurs cours dans des installations provisoires, tandis qu'un vaste campus flambant neuf doit ouvrir ses portes à l'automne.

« Depuis 2016, ce qui a changé, et ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on peut voir des jeunes vivre réellement ce dont ils rêvent. Donc s'il y a quelqu'un qui rêve, qui est ambitieux aussi, c'est facile pour eux de réaliser ce qu'ils veulent. Il est donc plus facile aujourd'hui de planifier quelque chose et de l'obtenir. Mais avant, non. Il y avait des limites. Entre 2014 et 2016, il n'était pas possible de faire exactement ce que l'on voulait. On nous a donc tout simplement fermé la porte. C'était vraiment une période très difficile. », a indiqué Maryam Alrefadi, diplômée de l'Université de Benghazi.

Des manuscrits uniques datant de 700 ans ont été pillés - que l'université a récupérés par la suite - alors qu'environ 90 % du complexe a été détruit par les djihadistes.

« Pour nous maintenant, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Nous n'avions pas beaucoup d'opportunités d'emploi auparavant. La construction, cette révolution de la construction de la ville, fait un travail formidable pour tous ceux qui sortent de l'université et cherchent un emploi. C'est une excellente occasion de se construire, de créer une entreprise ou de travailler pour des sociétés internationales. », a déclaré Ayman al-Qarqouri, diplômé de l'université de Benghazi et directeur d'une société de recrutement, optimiste.

La reconstruction de l'université a commencé il y a trois ans et a été supervisée par le Fonds de reconstruction de la Libye, dirigé par Belgacem Haftar, l'un des fils de Khalifa Haftar, dont les portraits sont affichés bien en vue sur le campus.

« Au lieu de rêver d'avoir de l'électricité, de l'eau potable ou de la nourriture, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Ce sont des choses normales. Nous sommes censés les avoir déjà. Nous cherchons donc quelque chose de plus. Nous cherchons plus, mieux, parce que nous sommes des êtres humains. Et nous savons que le cerveau des êtres humains peut donner plus à la vie que le simple fait de vouloir des choses normales » a déploré Ayesha al-Mogassbi, étudiante en langue anglaise.

Le fonds a récemment reçu trois milliards de dollars supplémentaires du budget central de la Libye, financés par les recettes pétrolières du pays.