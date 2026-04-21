La Chambre des représentants américaine vote pour prolonger le statut de protection des Haïtiens

La Chambre des représentants américaine vote pour prolonger le statut de protection temporaire (TPS) des Haïtiens, pour trois ans supplémentaires.

Dans un rare moment de consensus entre les deux bords politiques, la Chambre des représentants américaine a adopté une loi visant à prolonger les protections temporaires accordées aux immigrants haïtiens pour une durée de trois ans supplémentaires.

Jean Michel Noel, immigré haïtien qui bénéficie du TPS, le statut de protection temporaire, exprime son soulagement.

"S’ils prolongeaient le TPS, cela apporterait beaucoup de joie à la communauté. En ce moment, beaucoup de gens ont arrêté de travailler. Ils restent chez eux, ont peur de sortir, et ne font que prier. Cela compterait donc énormément pour la communauté", confie-t-il.

Arrivé en 2020, Jean Michel, travaillait comme chauffeur routier avant que son permis de conduire commercial (CDL) ne soit révoqué, il s’est ensuite reconverti en tant que coiffeur mais espère que cette mesure lui permettra de reprendre son activité initiale.

La mesure devrait permettre à des centaines de milliers d’immigrants éligibles de rester aux États-Unis sans craindre d’être expulsés.

Les lois de protection pour les ressortissants Haïtiens, initialement approuvées après le séisme de 2010, ont été prolongées à plusieurs reprises.

La Cour suprême devrait bientôt examiner une décision de l'administration Trump qui vise à mettre fin à ce statut qui empêche l'expulsion d'immigrés haïtiens et syriens.