À Gaza, de nouvelles frappes israéliennes ravivent la détresse des déplacés

Selon des habitants, des ordres d’évacuation avaient été émis avant les attaques. De vastes cratères, des bâtiments partiellement ou totalement effondrés et des amas de gravats témoignaient de l’ampleur des dégâts ce 12 juin. Dans les Territoires palestiniens, des témoins ont indiqué qu'entre 10 et 15 habitations à Maghazi étaient désormais inhabitables. Des familles déjà déplacées par les combats précédents ont expliqué avoir perdu une nouvelle fois leurs biens essentiels, notamment des meubles, des vêtements et du matériel de première nécessité. À Deir al-Balah, des habitants fouillaient les décombres à la recherche d'objets récupérables tandis que d'autres tentaient de dégager les gravats. Ces frappes interviennent alors qu’une trêve est censée rester en vigueur. Une grande partie de Gaza reste lourdement endommagée et l'absence de calendrier clair pour la reconstruction continue d'alimenter l'incertitude pour des milliers de personnes déplacées.