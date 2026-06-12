HCR : plus de 117,8 millions de personnes déplacées de force en 2025

Plus de 117,8 millions de personnes déplacées de force par la guerre ou d'autres formes de violences dans le monde fin 2025.

C'est ce que révèle le rapport annuel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), présenté jeudi par le Haut Commissaire Barham Salih.

Une lueur d'espoir cependant : pour la première fois en dix ans, le nombre de déplacements forcés a reculé. Une évolution notable, mais que le HCR juge encore largement insuffisant. Parmi ces 117,8 millions de personnes, quelque 68,7 millions étaient déplacées à l'intérieur de leurs propres frontières, tandis que 41,6 millions avaient trouvé refuge dans un autre pays.

Ce recul de 3 % de la population mondiale de réfugiés par rapport à fin 2024 s'explique principalement par une nette augmentation des retours dans plusieurs pays en crise, notamment l'Afghanistan, la Syrie et le Soudan, ainsi que des retours internes en République démocratique du Congo. Cependant, le rapport mis en garde : beaucoup de ces retours se font dans des conditions précaires, dans des contextes fragiles où la réintégration reste un défi immense.

Barham Salih a insisté sur le fait que la résolution des grands conflits mondiaux permettra à des millions de réfugiés supplémentaires de rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité.

Ce rapport apparaît dans un contexte symbolique fort : 2025 marque le 75e anniversaire de la Convention relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951.