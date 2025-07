USA : mobilisation pour soutenir des Haïtiens menacés d’expulsion

À Springfield, dans l'Ohio, un groupe d'une centaine d'habitants, membres du clergé, dirigeants haïtiens ou simples citoyens, se sont réunis cette semaine pour plusieurs jours de formation afin de se préparer à défendre les personnes susceptibles d'être expulsées et à leur offrir un refuge.

Le 2 septembre prochain, environ 500 000 Haïtiens perdront leur statut de protection temporaire suite à une décision du département de la Sécurité intérieure. Parmi les concernés, certains vivent aux États-Unis depuis plus de dix ans. Le département a déclaré que les conditions dans la nation insulaire s'étaient améliorées de manière suffisante pour permettre leur retour en toute sécurité.

Pour le pasteur Carl Ruby de la Central Christian Church, cette décision est une menace pour l'équilibre de la ville.

"Ce serait un désastre absolu si nous perdions 10 000 de nos meilleurs travailleurs du jour au lendemain parce que leur statut de protection temporaire prend fin et qu'ils ne peuvent plus travailler (...) Si cela se produit, nous les soutiendrons en nous rendant aux rendez-vous de l'agence de l'immigration, et dans certains cas, en leur fournissant un abri physique. Certaines églises de la ville sont prêtes à permettre aux familles de venir vivre dans l'église si nécessaire", indique-t-il.

Le pasteur précise que le véritable objectif du groupe est de convaincre l'administration Trump de revenir sur sa décision de mettre fin à la protection juridique de centaines de milliers d'Haïtiens vivant aux États-Unis et bénéficiant d'un statut de protection temporaire.

Un soutien absolu aux réfugiés haïtiens

Charla Weiss, membre d'Undivided, le groupe qui a organisé l'atelier de Springfield, a déclaré qu'on avait demandé aux participants jusqu'où ils étaient prêts à aller pour aider les résidents haïtiens à éviter l'expulsion.

Tout au long de la formation, Weiss a confié qu'elle continuait à réfléchir à cette question "en tant qu'organisatrice, en tant que mère, en tant qu'Afro-Américaine dont les ancêtres ont été amenés dans ces États en 1619". "C'est donc une question sans réponse, mais je suis prête à continuer à y réfléchir. Que vais-je faire ? Comment puis-je le faire ? Et l'autre question, pour moi, est de savoir qui d'autre je vais emmener avec moi".

Le gouverneur républicain de l'Ohio, Mike DeWine, qui soutient depuis longtemps la communauté haïtienne, a été informé par les dirigeants de Springfield lors d'une visite dans la ville, vendredi dernier. Il a déclaré aux journalistes que l'État se préparait à d'éventuels licenciements massifs dans la région à la suite du changement de politique du TPS (Temporary Protected Status, statut de protection temporaire, ndlr), ce qui serait négatif à la fois pour les travailleurs et pour les entreprises qui les emploient.