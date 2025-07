USA : fin du statut de protection temporaire pour les Haïtiens

Le département de la sécurité intérieure a annoncé vendredi qu'il mettait fin au statut de protection temporaire (TPS) pour les Haïtiens le 3 août. La résiliation sera effective le 2 septembre.

L'annonce a durement frappé Sun-G, coiffeur à Springfield, dans l'Ohio, qui bénéficie également du TPS et qui a demandé à n'être identifié que par son surnom parce qu'il craint d'être expulsé.

"Je m'attendais à ce qu'ils raccourcissent la période de validité du TPS - peut-être de 18 à 12 mois - ou même qu'ils augmentent les frais de dossier, ce qui aurait été plus difficile à supporter pour certaines personnes. Mais au moins, nous aurions eu la possibilité de renouveler notre demande. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils y mettent fin complètement", a déclaré M. Sun-G.

Sun-G explique que l'incertitude a déjà fait des ravages dans son entreprise, car beaucoup de ses clients qui bénéficiaient d'un statut d'immigration temporaire ont déjà perdu leur emploi et ne peuvent plus se permettre de se faire couper les cheveux régulièrement. Il a expliqué qu'il avait l'habitude de faire plus de dix coupes de cheveux par jour, mais que le lundi de notre entretien, à 15 heures, il en avait à peine coupé trois.

"Soudain, on a l'impression que tous les efforts que l'on a déployés ne servent à rien, que l'on est resté immobile pendant tout ce temps", a déclaré M. Sun-G.

La fin du statut de protection temporaire s'applique à environ 500 000 Haïtiens qui se trouvent déjà aux États-Unis et dont certains y vivent depuis plus de dix ans.

Bien que le ministère de la sécurité intérieure ait déclaré que la situation en Haïti s'était améliorée et que les Haïtiens ne remplissaient plus les critères pour bénéficier d'une protection juridique temporaire, le département d'État n'a pas modifié ses conseils aux voyageurs. Il recommande toujours aux Américains de "ne pas se rendre en Haïti en raison des enlèvements, de la criminalité, des troubles civils et de l'insuffisance des soins de santé".