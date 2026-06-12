Des salves de drones russes frappent Kyiv et Mykolaïv, l’Ukraine fait état de vastes incendies

L'incident le plus grave s'est produit dans le district de Boryspil, à l'est de Kyiv, où une frappe de drone a déclenché un important incendie dans une installation d'infrastructure. Les pompiers ont combattu des flammes qui s'étendaient sur environ 2 000 mètres carrés, tandis qu'une épaisse fumée s'élevait au-dessus du site. Des images diffusées par les services de secours montraient les équipes utilisant de grandes quantités de mousse extinctrice pour maîtriser le sinistre. Dans le sud de l'Ukraine, une personne a été blessée dans la ville de Mykolaïv. Les équipes d'urgence ont éteint des incendies touchant des véhicules et procédé à des contrôles de sécurité, y compris à des mesures de surveillance de la radioactivité, par précaution. Selon l'armée de l'air ukrainienne, les forces russes ont lancé 117 drones au cours de la nuit. Les défenses aériennes ukrainiennes affirment que 102 d'entre eux ont été interceptés ou neutralisés avant d'atteindre leurs cibles. Ces chiffres n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante. Ces dernières attaques illustrent la pression persistante sur les infrastructures ukrainiennes, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe à grande échelle. Les services de secours restaient déployés dans les zones touchées, tandis que les autorités évaluaient l'ampleur des dégâts.