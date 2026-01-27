Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

USA : Trump annonce une enquête sur la députée somalienne Ilhan Omar

La députée Ilhan Omar, démocrate du Minnesota le16 janvier 2026, à St. Paul, dans le Minnesota.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AFP

Etats-Unis

Le président américain Donald Trump s’intéresse désormais à la fortune d'Ilhan Omar, députée démocrate du Minnesota. L’accusant lundi, de fraude aux prestations gouvernementales.

Alors que selon un rapport, ses actifs financiers ont significativement augmenté l’année dernière, atteignant 44 millions de dollars selon Trump.

L’élue démocrate fait désormais l’objet d’une enquête de la justice américaine affirme Donald Trump. Ce que conteste l’intéressée, justifiant la hausse de sa fortune par les investissements de son époux.

Donald Trump avait déjà déclaré que Ilhan Omar devrait être expulsée vers la Somalie son pays d’origine. La tension est montée d’un cran entre les deux acteurs dans un contexte dominé par une politique migratoire répressive dans l’Etat du Minnesota.

Ilhan Omar est citoyenne américaine depuis 2000.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.