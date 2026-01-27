USA : Trump annonce une enquête sur la députée somalienne Ilhan Omar

Le président américain Donald Trump s’intéresse désormais à la fortune d'Ilhan Omar, députée démocrate du Minnesota. L’accusant lundi, de fraude aux prestations gouvernementales.

Alors que selon un rapport, ses actifs financiers ont significativement augmenté l’année dernière, atteignant 44 millions de dollars selon Trump.

L’élue démocrate fait désormais l’objet d’une enquête de la justice américaine affirme Donald Trump. Ce que conteste l’intéressée, justifiant la hausse de sa fortune par les investissements de son époux.

Donald Trump avait déjà déclaré que Ilhan Omar devrait être expulsée vers la Somalie son pays d’origine. La tension est montée d’un cran entre les deux acteurs dans un contexte dominé par une politique migratoire répressive dans l’Etat du Minnesota.

Ilhan Omar est citoyenne américaine depuis 2000.