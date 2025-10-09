Haïti : de nombreux enfants déplacés en raison de la violence des gangs

Le nombre d'enfants déplacés par la violence en Haïti a presque doublé pour atteindre 680 000, selon un nouveau rapport de l'UNICEF publié mercredi qui avertit que les mineurs sont de plus en plus confrontés à la faim, à la violence et au recrutement par des groupes armés dans ce pays des Caraïbes.

Au total, environ 6 millions d'Haïtiens - la moitié de la population du pays - ont besoin d'une aide humanitaire, dont plus de 3,3 millions d'enfants, selon l'UNICEF.

Lors d'une visite dans l'un des camps de déplacés, le directeur régional de l'UNICEF pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Roberto Benes, a tiré la sonnette d'alarme concernant la grave crise humanitaire à laquelle sont confrontés les enfants, affirmant que la situation risquait d'être oubliée.

La violence des gangs a déplacé un nombre record de 1,3 million d'Haïtiens au cours des dernières années, beaucoup s'entassant dans des abris de fortune après que leurs communautés ont été rasées.

En Haïti, au moins un enfant sur quatre, n'est pas scolarisé, les violences ayant contraint plus de 1 080 écoles à fermer cette année, selon le rapport de l'UNICEF.

Au cours de la dernière année scolaire, plus de 1 600 établissements ont été fermés et 25 ont été occupés par des groupes armés, affectant plus de 243 400 élèves et 7 548 enseignants, selon l'UNICEF.

Cette année, 84 écoles sont utilisées comme abris de fortune et les déplacements perturbent l'éducation de près de 500 000 enfants en âge d'aller à l'école, selon le rapport.