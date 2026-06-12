Kenya : la guerre au Moyen-Orient profite aux motos électriques

Au Kenya, les motos électriques gagnent du terrain. Elles sont de plus en plus préférées aux motos à essence en raison de la hausse des prix des carburants provoqué par la guerre au Moyen-Orient.

Leurs ventes ont augmenté d'environ 40 % au cours des trois derniers mois, selon l'Association kényane de l'électromobilité.

"Depuis l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient et la hausse du prix du carburant au Kenya, nous avons constaté une augmentation des ventes de motos. L'augmentation est de plus de 40 %. 40 % d'augmentation des ventes de vélos.", explique Musa Juma, responsable des ventes chez Arc Ride Motorbikes.

Lucy Wanjiku, est livreuse. Elle explique que les économies réalisées grâce au passage à la moto électrique ont été considérables.

"Quand j'utilisais une moto à essence, je dépensais environ 12 dollars par jour pour le carburant. Mais avec l'électrique, j'en utilise 5 dollars. Je passe, je peux passer deux ou trois fois, mais la plupart du temps, je passe deux fois. Donc, vous voyez, cela me permet d'économiser près de 3 ou 4 dollars par jour par rapport à ce que je payais avec un vélo à essence.’’, explique-t-elle.

Les vélos sont également relativement bon marché - environ 750 dollars. Une batterie entièrement chargée a une autonomie d'environ 80 kilomètres et coûte 2 dollars, soit environ la moitié du prix de l'essence.

"La guerre n'a jamais été bonne nulle part. Il est regrettable qu'elle se produise. Cependant, ce que nous en retirons, c'est qu'en tant que pays, nous n'avons aucun contrôle sur le carburant. 100 % du carburant utilisé dans le pays est importé. L'énergie que nous utilisons pour les véhicules électriques est d'origine locale et provient à 93 % de sources renouvelables. Je pense donc qu'il s'agit d'un signal d'alarme pour le pays, afin qu'il étudie les opportunités, qu'il offre des incitations et qu'il soutienne la croissance des VE dans le pays.'', souligne Hezbon Muse, Président de l'E-Mobility Association of Kenya.

Cependant a guerre a entraîné une augmentation du coût des pièces de rechange, dont la plupart proviennent de Chine.