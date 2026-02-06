Bienvenue sur Africanews

USA : à Minneapolis, des manifestants réclament toujours le départ de l’ICE

Un véhicule de patrouille de la police de Columbia Heights , dans le Minnesota. (Kerem Yücel/Minnesota Public Radio via AP)   -  
Kerem Yücel | MPR News
By Rédaction Africanews

avec AP

Etats-Unis

Aux États-Unis, la colère des manifestants ne faiblit pas. À Minneapolis, ils continuent d'exiger le départ des agents de la police fédérale de l’immigration, l’ICE.

Depuis le décès de deux citoyens américains, tués par des agents de l’ICE, les appels à son retrait définitif se multiplient.

Les démocrates maintiennent le blocage du financement du département de la Sécurité intérieure… Ils réclament des "changements radicaux" et une "véritable responsabilisation" de l'agence américaine de contrôle de l'immigration et des douanes (ICE)...Ils demandent notamment l’emploi systématique de caméras-piétons pour les agents, l’interdiction du port de la cagoule. Enfin, les démocrates exigent qu’un mandat judiciaire précède toute arrestation effectuée par l’ICE.

Ces exigences concernent aussi d’autres services en charge de l'immigration qui appliquent la politique très dure du président Trump, dans le Minnesota et dans le reste du pays.

Les républicains, de leur côté, estiment que les exigences des démocrates sur l'immigration sont « irréalistes ». Certains brandissent même la menace de la fermeture du département de la Sécurité intérieure si aucun accord n’est trouvé pour son financement.

