Le géant pétrolier nigérian Dangote veut lever un milliard de dollars

La raffinerie Dangote Petroleum Refinery cherche à lever près d'un milliard de dollars via un placement privé, valorisant ainsi l'entreprise à environ 39,1 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier et un document de placement consulté.

L'offre porte sur 3 milliards d'actions ordinaires, proposée à 0,35 dollar l'unité. La demande des investisseurs dépasse déjà les 2 milliards de dollars, signe d'un engouement marqué pour l'opération. Les souscripteurs devront subir au minimum un million d'actions, soit 350 000 dollars, avec des achats supplémentaires par tranches de 500 000 titres. Les actions seront assorties d'une période de blocage d'un an.

Les fonds levés seront répartis à l'expansion de la société et à ses besoins opérationnels généraux, alors que la raffinerie monte en puissance et consolide sa place sur le marché. D'une capacité de 650 000 barils par jour, entrée en production en 2024, elle a considérablement augmenté sa production de diesel, de carburant aviation, de naphta et d'essence, notamment la dépendance du Nigeria aux importations de produits raffinés.

Au-delà de cette levée de fonds, les acteurs du marché anticipent de nouveaux investissements dans les infrastructures logistiques, le stockage et la distribution, ainsi qu'une diversification possible vers la pétrochimie.

Cette opération pourrait également ouvrir la voie à une introduction en bourse, qu'Aliko Dangote, le milliardaire propriétaire du groupe, a déjà évoqué pour le courant de l'année. Les responsables de la raffinerie n'ont pas souhaité commenter l'opération.