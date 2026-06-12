Mondial 2026 : les Sud-Africains amers après la défaite face au Mexique

La déception en Afrique du Sud après la défaite 2-0, jeudi de leur équipe nationale face au Mexique en match d'ouverture de la coupe du monde de football 2026.

"Très décevant, très décevant début de la Coupe du Monde, nous attendions beaucoup plus des garçons. Tout d'abord, j'ai l'impression que les garçons avaient le trac. Lorsque nous avons eu le ballon, le Mexique est venu nous chercher. Ce que nous n'avons pas fait quand ils avaient la possession. Le premier problème, c'est ce que notre entraîneur nous a fait subir. On ne peut pas aborder un match d'ouverture en choisissant de défendre", déclare Relebogile Lairi fan de l'équipe sud-africaine.

Le sélectionneur des Bafana Bafana, le belge Hugo Broos est déjà dans le viseur des supporters.

"Tout d'abord, la formation était mauvaise, très mauvaise. En fait, j'aimerais que Hugo Broos parte, parce que c'est la Coupe du monde et que pour la Coupe du monde, nous devons tout donner. Nous avons six ou sept joueurs des Mamelodi Sundowns, dont on attend qu'ils jouent bien. Ces joueurs sont en fait exposés à jouer avec d'autres venant de l'extérieur, du monde entier. Je ne suis donc pas satisfait de la façon dont ils jouent aujourd'hui.’’, explique Hope Ntswane, supporter sud-africain.

Nouvelles critiques contre le belge après celles dont il a fait l’objet lors de la dernière édition de la coupe d’Afrique des Nations de football au Maroc.

"J'ai l'impression que l'entraîneur a répété les mêmes erreurs qu'à la Coupe d'Afrique des Nations. La composition de l'équipe n'était pas la bonne. J'ai l'impression qu'en attaque, nous n'avons pas proposé grand-chose parce que nous jouions à cinq derrières. Ce n'était absolument pas nécessaire, car nous avons essayé contre le Cameroun lors de la CAN et cela n'a pas fonctionné. Pourquoi faire la même chose ? Parfois, le fait de jouer depuis l'arrière ne fonctionne pas vraiment. J'ai l'impression que nous devons travailler davantage sur un plan de jeu.’’, raconte Nicholas Makomene, supporter de l'Afrique du Sud.

L'Afrique du Sud affrontera la République tchèque jeudi prochain à Atlanta.