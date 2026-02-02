Inondations au Mozambique : le PAM intensifie son aide alimentaire

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a annoncé ce week-end intensifier ses efforts pour fournir de l’aide alimentaire à 450 000 personnes touchées par les dernières inondations au Mozambique.

Le pays fait face aux pires inondations qu’il ait connu depuis des décennies, quelques mois seulement après que les Mozambicains se soient remis de la pire sécheresse de leur histoire récente.

Les dernières inondations ont touché le centre et le sud du Mozambique, submergeant les terres agricoles et privant des centaines de milliers de familles de nourriture et de services essentiels.

Le phénomène a fait au moins 140 morts et a laissé près de 700 000 personnes sinistrées selon les autorités. Plus de 100 000 d'entre elles ont été forcées de se réfugier dans des centres d'hébergement temporaires surpeuplés. "Cette crise met en évidence la vulnérabilité du Mozambique," selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Les inondations ont aussi rendu près de 1 500 kilomètres de routes impraticables. Les principales voies d'approvisionnement sont perturbées, entrainant l’isolement des groupes de populations vulnérables.

"Nous disposons des équipes, de la logistique et des capacités nécessaires pour intensifier rapidement notre aide alimentaire et nutritionnelle en faveur des familles touchées par les inondations au Mozambique," a déclaré Claire Conan, directrice pays du PAM dans ce pays. "Cependant, le manque de financement limite notre capacité à venir en aide à un nombre croissant de personnes dans le besoin."

Le Programme alimentaire mondial a déclaré avoir un besoin urgent de 32 millions de dollars pour financer ses opérations au cours des trois prochains mois.

Dans le même temps, des organisations humanitaires ont mis en garde contre le risque accru de choléra et d’autres maladies dans les centres d'accueil de personnes déplacées.