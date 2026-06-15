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Près de 2,745 immigrés ont quitté l'Afrique du Sud en une semaine

Un pasteur tient une croix en bois lors d'une marche contre la xénophobie à Johannesburg, en Afrique du Sud, le jeudi 17 juillet 2025 (Photo AP/Alfonso Nqunjana)   -  
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By Ali Bamba

avec AFP

Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a rapatrié 2.745 ressortissants étrangers au cours de la semaine qui a suivi l'engagement du président Cyril Ramaphosa à durcir la lutte contre l'immigration clandestine.

L'annonce a été faite, dimanche, par le ministre de l'Intérieur.

Ce pays qui constitue l'une des plus grandes économies d'Afrique attire depuis longtemps des travailleurs migrants venus de toute le continent, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière.

Cependant, avec un taux de chômage supérieur à 30 %, le pays connaît régulièrement des poussées de tensions anti-immigrés, marquées ces dernières semaines par de nouveaux épisodes de violence.

Des groupes de Sud-Africains armés de bâtons, de fouets et de boucliers ont défilé dans plusieurs régions du pays, exigeant que les étrangers dépourvus de titre de séjour quittent le territoire avant le 30 juin.

Face aux inquiétudes croissantes en matière de sécurité, après des pillages et des attaques visant des étrangers, des ressortissants du Nigeria, du Malawi, du Ghana, du Zimbabwe et du Mozambique ont accepté de rentrer volontairement dans leur pays avec l'aide de programmes de rapatriement organisés par leurs gouvernements.

« Jusqu'à hier soir, nous pouvons confirmer que 2.745 rapatriements ont eu lieu depuis l'intervention du président », a déclaré le ministre de l'Intérieur Leon Schreiber.

Selon les autorités, la majorité des personnes rapatriées se trouvaient en Afrique du Sud en situation irrégulière.

Parmi elles figurent des ressortissants malawites, dont environ 7.000 s'étaient regroupés dans un terrain vague de la ville portuaire de Durban, dans l'est du pays, selon un comité interministériel chargé des questions migratoires.

Le gouvernement du Malawi a mis en service huit autobus pour rapatrier ses ressortissants, tandis que l'Afrique du Sud a fourni dix bus supplémentaires afin d'accélérer les opérations.

Parmi les premiers passagers figuraient des familles transportant quelques effets personnels. « Je suis soulagée de partir enfin. C'est mieux que de vivre dans la peur ici », a déclaré Fortunate Chilenje, une Malawite de 25 ans installée en Afrique du Sud depuis trois ans.

La semaine dernière, le président Ramaphosa a reconnu les préoccupations de la population concernant l'immigration clandestine, tout en avertissant que les autorités ne toléreraient pas que des citoyens se substituent à la justice.

Les tensions se sont aggravées après la mort de deux Mozambicains à la suite d'une marche contre l'immigration clandestine organisée le 29 mai dans la ville de Mossel Bay, dans la province du Cap-Occidental. Les autorités mozambicaines ont pour leur part fait état de cinq morts.

Selon l'agence nationale de statistiques, plus de trois millions d'étrangers vivent actuellement en Afrique du Sud, soit 5,1 % de la population du pays.

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