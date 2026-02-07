Maroc : le niveau d'eau du barrage de Wadi Al-Makhazin inquiète

Au Maroc, le niveau d’eau du barrage de de Wadi Al-Makhazin a considérablement augmenté en raison de forts apports provenant du bassin du Loukkos. Constituant un risque d’inondation pour les régions voisines.

Alors que les conditions météorologiques évoluent, les riverains ont appelés à la prudence.

Ksar El Kebir est à nouveau confrontée à des conditions météorologiques difficiles, avec de fortes précipitations et une montée du niveau des eaux qui ont paralysé la circulation dans toute la ville.

Les autorités locales ont évacué les habitants des quartiers à haut risque vers des zones sûres désignées afin de les protéger contre d'éventuelles inondations.

Des crues qui rendent inaccessibles plusieurs zones rurales. Les autorités et les services d'urgence ont lancé des opérations aériennes pour assurer la livraison de fournitures essentielles, tandis que les équipes d'évaluation continuent de surveiller la situation.