Au moins 5 ressortissants mozambicains tués dans des violences en Afrique du Sud

Cinq mozambicains ont été tués dans des attaques xénophobes en Afrique du Sud, selon l'annonce faite par les autorités de Maputo annoncé mardi.

Alors que 800 mozambicains ont été pris dans les violences qui ont éclaté vendredi dans la ville côtière sud-africaine de Mossel Bay. Poussant 300 d’entre eux à rentrer au bercail samedi.

Un programme de rapatriement serait en cours pour les 500 autres affirment les autorités mozambicaines.

Congolais, Zimbabwéens, Nigérians, ghanéens et autres, les migrants africains sont confrontés à une vague de violences xénophobes depuis des semaines en Afrique du Sud.

Ils sont accusés de ‘’ voler’’ les emplois des sud-africains et d’être derrière la criminalité quasi endémique dans le pays. En Afrique du Sud, le chômage touche plus d’un tiers des habitants.

Pourtant les étrangers ne représentent à peine que 4 % de la population active en Afrique du Sud selon une étude publiée l’année dernière par le Migrating for Work Research Consortium

En 2008, les violences contre les étrangers avaient fait 60 morts.