Kenya : des crues soudaines font au moins 23 morts à Nairobi

Au moins 23 personnes ont été tuées dans des inondations soudaines qui se sont produites pendant la nuit à Nairobi, a déclaré samedi la police, alors que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent et que les dégâts sont considérables.

Des pluies torrentielles se sont abattues vendredi soir sur la capitale kényane, transformant les principales artères en rivières et inondant des milliers de maisons et d'entreprises.

Samedi, les équipes de secours continuaient à extraire des corps et à secourir des habitants coincés, tandis que les journalistes de l'AFP ont pu constater l'état de délabrement avancé des routes et des infrastructures, tant dans les vastes bidonvilles de la ville que dans les quartiers huppés comme Parklands.

« Nous constatons des dégâts considérables... Un grand nombre de quartiers de la ville ont été touchés, mais aussi des comtés dans tout le pays », a déclaré à l'AFP Munir Ahmed, porte-parole de la Croix-Rouge kenyane.

La police a déclaré avoir secouru au moins 29 personnes pendant la nuit et « rester pleinement déployée, répondre activement aux appels de détresse et poursuivre les missions de recherche et de sauvetage ».

Plusieurs études ont suivi l'augmentation de la fréquence des périodes extrêmes de pluie et de sécheresse en Afrique de l'Est au cours des 20 dernières années, notamment une étude sur la variabilité des précipitations publiée par Scientific Reports en 2024.

L'AFP a rapporté le mois dernier une sécheresse d'urgence dans le comté de Mandera, au nord-est du pays, qui a causé la mort d'un grand nombre de têtes de bétail.

Les pays voisins comme la Somalie et l'Éthiopie sont également touchés.

Après les pluies de vendredi, la colère s'est emparée des réseaux sociaux à l'encontre du gouverneur de Nairobi, Johnson Sakaja, qui s'était engagé à s'occuper des infrastructures routières et de drainage lors de son entrée en fonction en 2022.

« Sakaja devrait être en prison, pas au pouvoir », a déclaré Nelson Amenya, militant bien connu, sur X.

« Il n'y a pas de système de drainage des eaux pluviales... Je n'ai vu aucune mesure active de gestion des inondations ni même de préparation à celles-ci de la part du comté de Nairobi », a-t-il déclaré.

« Les inondations d'hier sont accablantes », a ajouté Edwin Sifuna, sénateur de l'opposition à Nairobi, sur X. « Nous devons revoir en profondeur le système de drainage de la ville, car les interventions ponctuelles ne fonctionnent pas. »

Kenya Airways a déclaré avoir été contrainte de dérouter plusieurs vols de Nairobi vers Mombasa en raison des pluies.

La Croix-Rouge kenyane a déclaré que des centaines de foyers dans les comtés voisins avaient également été touchés et que de vastes étendues de terres agricoles avaient été détruites.

« Je voudrais appeler à une collaboration entre les agences humanitaires gouvernementales afin de résoudre ce problème et de comprendre pourquoi nous sommes confrontés à cette situation catastrophique », a déclaré Ahmed, de la Croix-Rouge.