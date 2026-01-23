Mozambique : les inondations font surgir des crocodiles en ville

Au Mozambique, les inondations ont provoqué une situation aussi rare que dangereuse : des crocodiles ont été poussés jusque dans les villes submergées. Les autorités confirment au moins trois morts causés par ces animaux, dans un contexte de crues exceptionnelles.

À Xai-Xai, dans le sud du pays, les habitants sont appelés à la plus grande vigilance. La montée des eaux du fleuve Limpopo permet aux crocodiles d’atteindre des zones urbaines désormais inondées, tandis que les évacuations se poursuivent vers les hauteurs.

Ces intempéries ont déjà fait plus de 100 morts en Afrique australe, notamment au Mozambique, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Des milliers de maisons ont été détruites et les infrastructures gravement endommagées.

Au-delà du danger immédiat, la crise humanitaire s’aggrave. Plus de 700 000 personnes, dont une majorité d’enfants, ont été touchées. Des dizaines d’établissements de santé ont été détruits, laissant de nombreuses populations sans accès aux soins.

Les agences humanitaires alertent désormais sur des risques accrus de maladies et de pénuries alimentaires, alors que des milliers de déplacés vivent dans des conditions précaires.