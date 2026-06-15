Un musicien berlinois transforme le match d'ouverture de l'Allemagne en spectacle musical

À Berlin, le match de Coupe du monde entre l'Allemagne et son adversaire du jour a été suivi d'une manière originale dans l'église des Douze-Apôtres, située dans le quartier de Schöneberg. À la place des commentaires télévisés traditionnels, les spectateurs ont découvert une performance musicale en direct qui transformait chaque action sur le terrain en véritable fresque sonore. Réunis devant un écran géant, les supporters ont vécu le match comme une expérience immersive. Aux commandes de plusieurs claviers électroniques, dont le CineTonium spécialement conçu pour ce type de représentation, le musicien et compositeur Stephan von Bothmer a accompagné chaque phase de jeu en direct. Attaques, fautes et buts ont inspiré une partition improvisée en temps réel, créant une bande-son mouvante qui suivait chaque émotion et chaque rebondissement de la rencontre. Baptisé « Football Concert », ce concept original brouille les frontières entre sport et spectacle vivant. Le déroulement du match guide la musique, faisant alterner séquences de tension, instants de répit et envolées plus spectaculaires au gré des actions sur le terrain. La démonstration offensive de l'Allemagne, victorieuse 7 à 1, a offert au musicien une matière particulièrement riche pour développer des passages intenses et rythmés. Réputé outre-Rhin pour ses accompagnements de films muets, Stephan von Bothmer prévoit de proposer cette performance lors de chacune des rencontres de la sélection allemande pendant la Coupe du monde. Financé par les contributions du public, l'événement s'est imposé comme l'une des initiatives les plus singulières du tournoi à Berlin. Il séduit autant les amateurs de football que les passionnés de musique en réunissant, dans un même espace, compétition sportive, création artistique et expérience collective.