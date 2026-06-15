Israël : le président Herzog reçoit son homologue du Somaliland

Le président israélien Isaac Herzog a accueilli dimanche à Jérusalem son homologue de la région séparatiste du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdillahi.

« Nos deux pays ont agi avec courage et réalisme. Israël a reconnu le Somaliland comme un État indépendant, ce qui est une réalité sur le terrain depuis plusieurs décennies », a déclaré M. Herzog lors d'une conférence de presse commune.

« Un seul pays souhaite nous voir et reconnaître le Somaliland, et c'est le gouvernement d'Israël et son peuple », a déclaré M. Abdillahi lors de la même conférence de presse, au cours de laquelle les deux dirigeants ont trinqué ensemble avec du jus d'orange.

Un certain nombre de pays ont rejeté la reconnaissance par Israël du Somaliland, région sécessionniste de la Somalie, en tant que nation indépendante, la première par un pays depuis plus de 30 ans.

Le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, au cours d'une période de conflit qui continue de fragiliser ce pays d'Afrique de l'Est.

Bien qu'ayant son propre gouvernement et sa propre monnaie, le Somaliland n'avait jamais été reconnu par aucun pays jusqu'à ce qu'Israël le fasse en décembre 2025.