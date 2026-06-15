Ukraine : Kyiv active sa défense aérienne, les habitants se réfugient dans le métro

Au cours de la nuit, le ciel de la capitale ukrainienne s'est illuminé sous les tirs de la défense aérienne, tandis que de puissantes explosions résonnaient à travers la ville. Face à la menace, des milliers d'habitants ont gagné les stations de métro et les abris souterrains. Des familles se sont installées sur des matelas disposés à même le sol, certaines aménageant des espaces de fortune pour passer la nuit à l'abri. Dans les refuges, l'attente a été ponctuée par le bruit des interceptions et les secousses provoquées par la chute de débris dans différents secteurs de la capitale. Selon les autorités locales, plusieurs quartiers ont été touchés, soit par des impacts directs, soit par des fragments de missiles et de drones détruits en vol. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, et le chef de l'administration militaire de la ville, Tymur Tkachenko, ont indiqué que les services de secours avaient été déployés dans toute la capitale afin de maîtriser les incendies, sécuriser les zones touchées et porter assistance aux habitants. Un premier bilan fait état d'au moins six blessés, mais les autorités estiment que ce nombre pourrait évoluer à mesure que les inspections se poursuivent. Au cours de la nuit, l'armée ukrainienne a également signalé de nouveaux tirs en direction de la capitale, conduisant les responsables à demander à la population de rester à couvert. Les forces aériennes ukrainiennes ont assuré que leurs systèmes de défense étaient pleinement mobilisés pour intercepter les projectiles entrants. Plus de quatre ans après le début de l'invasion à grande échelle, Kyiv et d'autres grandes villes du pays continuent de vivre sous la menace régulière des attaques russes visant les infrastructures stratégiques et les zones urbaines.